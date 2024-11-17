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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:10
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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi 1. Cadde üzerinde Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile Emirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten yere düşen Emirhan A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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