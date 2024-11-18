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        Bursa'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:56
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        Bursa'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta, İrfan Y. yönetimindeki 16 BRC 552 plakalı hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen Mustafa Ş. (21) yönetimindeki 16 KHT 52 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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