Bursa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gündüzlü Mahallesi'nde ikamet eden Nazif Uz (62) ile eşi Hatice Uz (59) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

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