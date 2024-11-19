Bursa'da iki gündür kayıp olan iki çocuk bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki gündür kayıp olan 12 ve 14 yaşındaki kız çocukları polis ekiplerince bulundu.

Yıldırım ilçesinde ikametlerinden 16 Kasım'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen İ.D. (12) ile Ç.S.Ç'nin (14) aileleri polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kız çocuklarının erkek R.Y. (16) ile müşterek hareket ettiklerini tespit etti.