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        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklama

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, tütün ve tütün ürünlerinin KOAH'ın en yaygın nedeni olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:50
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        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklama
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, tütün ve tütün ürünlerinin KOAH'ın en yaygın nedeni olduğunu bildirdi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dilektaşlı, KOAH'ın nefes darlığı, öksürük, balgam gibi kalıcı solunumsal yakınmalarla ortaya çıkan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kronik akciğer hastalığı olduğunu anlattı.

        Dilektaşlı, hastalığın ileri yaşlarda daha sık görülse de erken yaşlarda başlayabileceğini ve genç bireyleri de etkileyebileceğini, tütünün KOAH'ın en yaygın nedeni olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yeni veriler gösteriyor ki elektronik sigara kullanımı, KOAH için bir risk faktörüdür. Bunun yanı sıra yoğun şehirleşme nedeniyle artan hava kirliliğine maruziyet, iç ve dış ortamda odun ve kömür gibi fosil yakıtlar ile bitki sapları ve tezek gibi biyokütle yakıtlarının dumanının solunması, KOAH hastalığına neden olan önemli risk faktörleridir. Ayrıca çocukluktan itibaren yaşam koşulları KOAH için bir risk faktörü oluşturuyor. Yetersiz beslenme, çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları, iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruziyete bağlı olarak akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH'a yol açabilir."

        KOAH tedavisinde solunum yoluyla uygulanan nefes açıcı ilaçlar kullanıldığı bilgisini veren Dilektaşlı, "Hastalığın seyrinde alevlenmeler yaşanıyor. Alevlenmeler, akciğer fonksiyonlarını kalıcı olarak azaltıyor. Bu nedenle KOAH kontrol programında, mutlaka alevlenmelerin önlenmesi yer almalı. Bunun için de yıllık olarak grip aşıları yapılmalı, hekimin uygun gördüğü sıklıkta zatürre aşıları uygulanmalı." ifadesini kullandı.

        Dilektaşlı, KOAH tedavisinde en etkili yöntemlerden birinin de akciğer rehabilitasyonu olduğunu vurgulayarak, bu yöntemle kişinin beslenme durumu, günlük yaşam aktiviteleri, kullandığı nefes açıcı ilaçlar, yardımcı solunum cihazları, oksijen desteğinin en iyi şekilde ele alındığını aktardı.

        BUÜ ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün KOAH'lı bireylere yönelik ortak proje başlattıklarına dikkati çeken Dilektaşlı, şöyle devam etti:

        "Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bazı personeller, fakültemizdeki pulmoner rehabilitasyon programında gözlemci olarak bulundu. Fakülte hastanesinde gözetimli pulmoner rehabilitasyon programını tamamlayan hastaları, daha uzun süreli idame program için Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirdik. İlk sonuçlarımız, oldukça olumlu seyrediyor. Değerlendirdiğimiz bu yaklaşımdan faydalanan hasta sayısı arttıkça daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyoruz."

        Dilektaşlı, dünyadaki her 10 yetişkinden birinin KOAH olduğunu, hastaların yüzde 60-80'inin tanı almamış durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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