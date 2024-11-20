Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, tütün ve tütün ürünlerinin KOAH'ın en yaygın nedeni olduğunu bildirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dilektaşlı, KOAH'ın nefes darlığı, öksürük, balgam gibi kalıcı solunumsal yakınmalarla ortaya çıkan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kronik akciğer hastalığı olduğunu anlattı.

Dilektaşlı, hastalığın ileri yaşlarda daha sık görülse de erken yaşlarda başlayabileceğini ve genç bireyleri de etkileyebileceğini, tütünün KOAH'ın en yaygın nedeni olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni veriler gösteriyor ki elektronik sigara kullanımı, KOAH için bir risk faktörüdür. Bunun yanı sıra yoğun şehirleşme nedeniyle artan hava kirliliğine maruziyet, iç ve dış ortamda odun ve kömür gibi fosil yakıtlar ile bitki sapları ve tezek gibi biyokütle yakıtlarının dumanının solunması, KOAH hastalığına neden olan önemli risk faktörleridir. Ayrıca çocukluktan itibaren yaşam koşulları KOAH için bir risk faktörü oluşturuyor. Yetersiz beslenme, çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları, iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruziyete bağlı olarak akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH'a yol açabilir."