Bursa'da domates yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İznik Yolu Otoban kavşağında Mehmet Akif Gayretli (62) idaresindeki 34 DC 1790 plakalı domates yüklü kamyonun lastik bölümünde yangın çıktı.
Sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyondaki yangın bir anda büyüdü.
Yangına diğer sürücüler tarafından getirilen yangın tüpleri ile müdahale edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kamyonun kasasındaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
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