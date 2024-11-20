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        Bursa'da domates yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 21:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:57
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        Bursa'da domates yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İznik Yolu Otoban kavşağında Mehmet Akif Gayretli (62) idaresindeki 34 DC 1790 plakalı domates yüklü kamyonun lastik bölümünde yangın çıktı.

        Sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyondaki yangın bir anda büyüdü.

        Yangına diğer sürücüler tarafından getirilen yangın tüpleri ile müdahale edildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kamyonun kasasındaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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