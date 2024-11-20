GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.