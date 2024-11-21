Bursa'da kuvvetli lodos yüzünden devrilen inşaat iskelesi otomobile zarar verdi

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir inşaatın iskelesi otomobilin üstüne devrilip hasara yol açtı.

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