Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kuvvetli lodos yüzünden devrilen inşaat iskelesi otomobile zarar verdi

        Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir inşaatın iskelesi otomobilin üstüne devrilip hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 01:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 02:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kuvvetli lodos yüzünden devrilen inşaat iskelesi otomobile zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir inşaatın iskelesi otomobilin üstüne devrilip hasara yol açtı.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.

        Devrilen iskelenin altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü.

        Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Bursa'da yangın
        Bursa'da yangın
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'de çarpıcı araştırma
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Toparlanma ne zaman satın alınır?
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        Bursa'da kamyonetin çarptığı polis memuru yaralandı
        Bursa'da kamyonetin çarptığı polis memuru yaralandı
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (3)
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2)
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın (2)
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
        Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
        GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor