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        Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin tamamı iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:31
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        Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin tamamı iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında bugün yapılması planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildiği bildirildi.

        Bu arada, Mudanya ilçe merkezinde kuvvetli lodosun yanı sıra yağmur etkili olmaya başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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