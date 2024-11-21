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        Karacabey'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:38
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        Karacabey'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Nevzat İ. (42) idaresindeki yabancı plakalı tır, Karacabey-Bandırma kara yolunun yağış nedeniyle zeminin kayganlaştığı Dağkadı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Nevzat İ, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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