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        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi

        Bursa'da, Dünya Gönüllüler Derneğince "Uyuşturucu ile Mücadele Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:20
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        Bursa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi
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        Bursa'da, Dünya Gönüllüler Derneğince "Uyuşturucu ile Mücadele Semineri" düzenlendi.

        Ördekli Kültür Merkezi'ndeki seminerde konuşan Dernek Başkanı Ali Aydın, uyuşturucu nedeniyle gencecik insanların yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Bunun önüne geçmek yürütülen çalışmalara ellerinden geldiğince destek olduklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Topluma vermek istediğim mesaj, korkmasınlar. Korkmasınlar ki güçlü olalım, gençlerimizi kurtaralım. 'Benim oğlum, kızım yapmaz' demeyin. Şu anda uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. İki gün önce uyuşturucu kullananların saldırısına uğradım, evime iki kurşun sıkıldı ama yılmayacağız. Biz bu işe gönül verdik. Bu iş güçlülerin işi, millet olarak güçlü olmak zorundayız."

        TBMM 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da uyuşturucunun zararlarına yönelik haberlerden örnekler vererek, "Çocuklarımıza, torunlarımıza bunun ehemmiyetini anlatmak zorundayız. Tehlikenin nereden geleceği belli değil. Artık taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymalıyız. Böyle bir konuyu gündeme taşıdığı için de Dünya Gönüllüler Derneğine teşekkür ediyorum." dedi.

        Seminerde, emniyet görevlileri de uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenleri içeren sunum gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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