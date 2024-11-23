Bursa'da dedesini bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı

Dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K, tartışma sırasında torunu İbrahim İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Bu arada İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kemal K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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