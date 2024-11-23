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        Bursa'da dedesini bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:46
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        Bursa'da dedesini bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.

        Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K'nin (73), dün akşam evinde bıçaklanmasının ardından gözaltına alınan torunu İbrahim İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen İbrahim İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kemal K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K, tartışma sırasında torunu İbrahim İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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