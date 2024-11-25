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        Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, aracının bariyerlere çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:38
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        Bursa'da bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, aracının bariyerlere çarpması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, Batın G. idaresindeki 34 BC 2690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve bariyerlere çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Batın G'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kaza yapan araç da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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