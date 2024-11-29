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        Türk Kızılay Osmangazi Şubesi, Dünya Engelliler Günü öncesi özel bireyler ve aileleriyle buluştu

        Türk Kızılay Osmangazi Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi engelli öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:56
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        Türk Kızılay Osmangazi Şubesi, Dünya Engelliler Günü öncesi özel bireyler ve aileleriyle buluştu
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        Türk Kızılay Osmangazi Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi engelli öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Nilüfer ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya engelli öğrenciler, aileleri, engellilere yönelik çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile Türk Kızılay Bursa ve ilçe şubelerinin temsilcileri katıldı.

        Türk Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Sinan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 350 kişiyle böyle bir ortamda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını onlara hissettirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydın, "Farkında olup veya olmadan onların da bizimle aynı hizmeti alması, beraber eğlenmeyi, beraber iş yapmayı amaçlıyoruz. Onlar bizim için çok kıymetliler çünkü şubemiz olarak Osmangazi ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürüyoruz. Biz bugün onların yanındayız. Öncesinde de sürekli okullara gidip onlarla birlikte etkinlikler yaptık." dedi.

        Aydın, katılımcılara ve organizasyona destek olan restoranın yetkililerine teşekkür etti.

        Restoranın yöneticisi Ahmet Zahir Yahyaoğlu da işletme olarak bu tür etkinliklerin destekçisi olduklarını dile getirerek, özel bireyleri ve ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

        Farklı etkinliklerde farklı gruplarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Yahyaoğlu, "Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ile böyle bir etkinlik yaptık. İnşallah güzel bir şekilde onlara motivasyon kaynağı olacak. Hem engelli kardeşlerimiz hem aileleri hem de bizim için bu bir mutluluk kaynağı. Firma olarak her geçen yıl bu etkinlikleri artırmaya, güç buldukça daha da güzelini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Galeri
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