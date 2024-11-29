İnegöl'de kamyonetin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Musa S'nin 16 ANL 229 plakalı aracı park ettikten sonra inerken açtığı kapıya Emre P'nin (33) kullandığı 16 AAT 843 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Emre P, yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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