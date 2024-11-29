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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:16
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        Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşayan L.S'yi (52) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp isminin karıştığı suçtan kurtulması ve gerçek suçluların yakalanması için evlerindeki altınlar ile paraları istedi.

        Bunun üzerine L.S, evinde bulunan 700 bin lira değerindeki altınları poşetle şüpheliye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan L.S, polis ekiplerinden yardım istedi.

        Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100'e yakın kamera incelemesi ve teknik çalışma yaptı.

        Şüpheli İ.B'nin (18), Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin de 35 bin lira değerindeki altınlarını aynı yöntemle aldığını belirleyen ekipler, zanlının deşifre olmamak için maske ve bere kullandığını, birçok araç değiştirerek İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

        Bursa'dan giden polis ekiplerinin İstanbul'da yakaladığı İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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