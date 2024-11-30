"Yeşil Fikirler Yarışması" finalistlerinin projeleri Bursa'da sergileniyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Yeşil Fikirler Yarışması"nın finalistlerinin projelerinden oluşan sergi, Bursa'da açıldı.

İleri dönüşüm, sürdürülebilir okul kavramı ve iklim kampanyası gibi temalarla düzenlenen yarışmada, ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 190 proje yer aldı.

Öğrencilere ve "İklim İçin Bilim Okulda Projesi" ekibine teşekkür eden Meusel, "Bir hafta önce Bakü'de İklim Konferansı sona erdi. Bu konferans bize bir kez daha gösterdi ki iklimi korumak ve daha fazla sürdürülebilirlik için herkes destek olmalı." dedi.

Proje Koordinatörü Onur Berk Arslanoğlu da "Yeşil Fikirler Yarışması"nın, "İklim İçin Bilim Okulları" ile Alman Büyükelçiliğinin "Sürdürülebilir Gelecek Platformu"nun parça projeleri olduğunu bildirdi.