Bursa'da bir iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş hanı önündeki caddede, trafik güvenliğini aldı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki 10 katlı iş hanının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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