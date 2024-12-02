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        Bursa'da çalıştırıldıkları iş yerine yapılan baskında 7 göçmen yakalandı

        Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 7 göçmen sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:36
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        Bursa'da çalıştırıldıkları iş yerine yapılan baskında 7 göçmen yakalandı
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        Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 7 göçmen sınır dışı edildi.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışanların, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.

        İşyerine düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin eden A.D, M.D, ve S.Ç. isimli şüpheli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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