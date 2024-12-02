Bursa'da çalıştırıldıkları iş yerine yapılan baskında 7 göçmen yakalandı

Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 7 göçmen sınır dışı edildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışanların, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.