Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri'nde bir aracı durduran ekipler, içindeki H.İ.A. (44), O.T. (25) ve F.Y'yi (18) yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

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