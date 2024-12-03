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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:26
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri'nde bir aracı durduran ekipler, içindeki H.İ.A. (44), O.T. (25) ve F.Y'yi (18) yakaladı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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