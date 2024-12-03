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        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında yarın Maroussi Basketbol'u ağırlayacak

        FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u ağırlayacak TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:34
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        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında yarın Maroussi Basketbol'u ağırlayacak
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        FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u ağırlayacak TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        Turnuvada bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanıp lider olarak 2. tura yükselen Bursa temsilcisi, G. Grubu'nu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükselen Maroussi'yi yarın saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlayacak.

        Final hedefiyle mücadele eden mavi yeşillilerde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

        Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırbistan'dan Aleksandar Glisic, Ukrayna'dan Sergii Zashchuk ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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