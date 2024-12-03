TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında yarın Maroussi Basketbol'u ağırlayacak

Turnuvada bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanıp lider olarak 2. tura yükselen Bursa temsilcisi, G. Grubu'nu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükselen Maroussi'yi yarın saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlayacak.

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