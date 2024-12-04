Bursa'da hasat öncesi pestisit denetimi uygulanıyor

Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sebze meyve ürünlerinde hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Müdürlüğün sosyal medya paylaşımına göre, 2024 yılında Bursa il ve ilçelerinden 22 sebze ve meyve ürün grubunda toplam 1304 üreticiden numune alınarak hasat öncesi denetlemeleri yapıldı.

Müdürlük personelince sebze ve meyvelerden alınan numunelere pestisit kalıntısı, tavsiye dışı ilaç ve yasaklı ilaç kullanımının analiz yapılarak, denetim uygulanıyor.