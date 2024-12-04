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        Bursa'da hasat öncesi pestisit denetimi uygulanıyor

        Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sebze meyve ürünlerinde hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:49
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        Bursa'da hasat öncesi pestisit denetimi uygulanıyor
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        Bursa'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sebze meyve ürünlerinde hasat öncesi pestisit denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Müdürlüğün sosyal medya paylaşımına göre, 2024 yılında Bursa il ve ilçelerinden 22 sebze ve meyve ürün grubunda toplam 1304 üreticiden numune alınarak hasat öncesi denetlemeleri yapıldı.

        Müdürlük personelince sebze ve meyvelerden alınan numunelere pestisit kalıntısı, tavsiye dışı ilaç ve yasaklı ilaç kullanımının analiz yapılarak, denetim uygulanıyor.

        Denetimlerde üreticilerin cezai işlemle karşılaşmaması için yetiştirdikleri ürünlerde reçeteli ve ilaç etiketindeki dozlara, tavsiyeli ürünlere uygun ilaç kullanmaları gerektiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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