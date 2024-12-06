Keman virtüözü Hande Küden Bursa'da sahne aldı

Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde sahne alan solist Hande Küden, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No: 8" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

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