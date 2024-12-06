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        Keman virtüözü Hande Küden Bursa'da sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), keman virtüöz​​​​​​​ü Hande Küden'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 00:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:42
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        Keman virtüözü Hande Küden Bursa'da sahne aldı
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), keman virtüöz​​​​​​​ü Hande Küden'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Daniel Smith yönetti.

        Konserde sahne alan solist Hande Küden, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni No: 8" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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