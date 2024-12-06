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        Bursa'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

        Bursa'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:53
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        Bursa'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
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        Bursa'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kurum yöneticileri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının katıldığı programda sunumlar yapıldı.

        Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şehir içi ve şehirler arası yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

        "Fermuar sistemi" ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, bu sayede yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkati çekti.

        Yetkililer ayrıca Bursa genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüler tarafından benimsenmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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