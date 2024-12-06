Bursa'da "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

Bursa'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kurum yöneticileri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının katıldığı programda sunumlar yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, şehir içi ve şehirler arası yollarda geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Fermuar sistemi" ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, bu sayede yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkati çekti.