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        Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:48 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:49
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        Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında evde bulunan 1 aylık İmadeddin B. dumandan etkilenerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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