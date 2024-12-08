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        Bursa'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 05:52 Güncelleme: 08.12.2024 - 06:05
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        Bursa'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki kavşakta, Samet Y. idaresindeki 16 AUB 527 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 16 ATS 271 plakalı lüks otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Samet Y. araç içerisinde sıkıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Samet Y'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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