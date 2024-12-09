Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fındıklı yolu üzerinde içerisinde harfiyat malzemesi yüklü Orhangazi Belediyesi’ne ait bir kamyonun frenleri boşalınca önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

Yaklaşık 300 metre sürüklenen kamyon daha sonra bir evin duvarına çarparak devrildi.

Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araç içinden ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonun çarptığı minibüsteki bir yolcu da kırılan cam parçalarından dolayı hafif yaralandı. Kaza Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ömer Demir (26) idaresindeki 16 VL 567 plakalı Orhangazi Belediyesi’ne ait kamyon Fındıklı yolu üzerinden yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı.

Yokuş aşağı hızla hareket eden kamyon önce önünde seyir halindeki Tacettin Tunçbilek (55) idaresindeki 16 S 7541 plakalı bir işçi servisine çarptı. Ardından karşı yönden gelmekte olan Mustafa Cihan (35) idaresindeki 16 M 8522 plakalı şehir içi yolu minibüsüne çarptı. Kamyon çarpmanın ardından yaklaşık 300 metre daha hızla hareket ettikten sonra Hamzalı yolu caddesi kavşağında kaldırımdaki bir otomobile ve evin duvarına çarparak devrildi.

Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Ömer Demir kamyon içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansa taşındı. Kazada kamyonun çarptığı şehir içi minibüsünde bulunan bir yolcu da cam kırıklarından dolayı hafif yaralandı.