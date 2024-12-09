Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fındıklı yolu üzerinde içerisinde harfiyat malzemesi yüklü Orhangazi Belediyesi'ne ait bir kamyonun frenleri boşalınca önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fındıklı yolu üzerinde içerisinde harfiyat malzemesi yüklü Orhangazi Belediyesi’ne ait bir kamyonun frenleri boşalınca önce işçi servisine, ardından şehir içi yolcu minibüsüne çarptı.

        Yaklaşık 300 metre sürüklenen kamyon daha sonra bir evin duvarına çarparak devrildi.

        Araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araç içinden ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kazada kamyonun çarptığı minibüsteki bir yolcu da kırılan cam parçalarından dolayı hafif yaralandı.

        Kaza Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade mahallesinde meydana geldi.

        Alınan bilgilere göre Ömer Demir (26) idaresindeki 16 VL 567 plakalı Orhangazi Belediyesi’ne ait kamyon Fındıklı yolu üzerinden yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı.

        Yokuş aşağı hızla hareket eden kamyon önce önünde seyir halindeki Tacettin Tunçbilek (55) idaresindeki 16 S 7541 plakalı bir işçi servisine çarptı.

        Ardından karşı yönden gelmekte olan Mustafa Cihan (35) idaresindeki 16 M 8522 plakalı şehir içi yolu minibüsüne çarptı.

        Kamyon çarpmanın ardından yaklaşık 300 metre daha hızla hareket ettikten sonra Hamzalı yolu caddesi kavşağında kaldırımdaki bir otomobile ve evin duvarına çarparak devrildi.

        Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Ömer Demir kamyon içinde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kamyon içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansa taşındı.

        Kazada kamyonun çarptığı şehir içi minibüsünde bulunan bir yolcu da cam kırıklarından dolayı hafif yaralandı.

        Kaza sonrasında Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkan yardımcısı İbrahim Altuntaş olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Kaza sonrasında vinç yardımı ile devrilen kamyon olay yerinden kaldırılırken, kazada 1 otobüs, 1 minibüs ve 1 de otomobil ile iki evde de maddi hasar meydana geldi.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaraland...
        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaraland...
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı
        Bursa'da 35 yıl hapisle aranan hükümlü evinde uyurken yakalandı
        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Karacabey'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Karacabey'de jandarma öğrencilere trafik semineri düzenledi
        Karacabey'de jandarma öğrencilere trafik semineri düzenledi
        Kıl testere ve iskarpela kullanarak ürettiği ahşap ürünleri 75 ülkeye ihraç...
        Kıl testere ve iskarpela kullanarak ürettiği ahşap ürünleri 75 ülkeye ihraç...