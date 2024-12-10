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        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:38
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        İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi Yonca Sokağı'nda Samet K. (20) ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet K, zanlı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı Samet K. ise tüfekle ateş ederek karşılık verdi.

        Karnından yaralanan Samet K, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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