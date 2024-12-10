İnegöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.
Mesudiye Mahallesi Yonca Sokağı'nda Samet K. (20) ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet K, zanlı tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı Samet K. ise tüfekle ateş ederek karşılık verdi.
Karnından yaralanan Samet K, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
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