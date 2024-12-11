SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sakallı maymunlar, kışın tatlı yiyeceklerle besleniyor.

Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alanda hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türler bulunuyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan, 133 türden 882 hayvana barınak sağlayan tesisin üyelerinden biri olan sakallı maymunlara kış aylarında özenle bakılıyor.