Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TOFAŞ'tan takım kaptanı Tolga Geçim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşma öncesi sakatlanan kaptan Tolga Geçim'in parkelerden yaklaşık 4 hafta uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOFAŞ'tan takım kaptanı Tolga Geçim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşma öncesi sakatlanan kaptan Tolga Geçim'in parkelerden yaklaşık 4 hafta uzak kalacağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Tolga Geçim'in, 8 Aralık'ta Bursa'da oynanan 9. hafta maçı öncesindeki ısınma bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadığı hatırlatıldı.

        Oyuncunun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve MR'nın çekildiği belirtilen açıklamada, "Sol ayak bileği dış bağlarında kopuk tespit edilmiş olup, yaklaşık 4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirilmiştir. Tedavisine başlanan kaptanımız Tolga Geçim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Karısını ağır yaraladı, 6 ay sonra duruşmada tutuklandı!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Bursa'da zemin etüdü çalışmasında gaz bulundu
        Bursa'da zemin etüdü çalışmasında gaz bulundu
        Bursa'da 'yol verme' kavgası kamerada
        Bursa'da 'yol verme' kavgası kamerada
        Oğlu 3 kişiyi yaraladı, olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı
        Oğlu 3 kişiyi yaraladı, olay yerindeki baba da ilk duruşmada tutuklandı
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın mehter takımı dört kıtada gönülleri fethediyor
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın mehter takımı dört kıtada gönülleri fethediyor
        Çekme karavanlarla ilgili yönetmelik sektörü ileriye taşıyacak
        Çekme karavanlarla ilgili yönetmelik sektörü ileriye taşıyacak
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sakallı maymunlar kışın tatlı yiyeceklerle bes...
        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sakallı maymunlar kışın tatlı yiyeceklerle bes...