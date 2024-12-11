TOFAŞ'tan takım kaptanı Tolga Geçim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oyuncunun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve MR'nın çekildiği belirtilen açıklamada, "Sol ayak bileği dış bağlarında kopuk tespit edilmiş olup, yaklaşık 4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirilmiştir. Tedavisine başlanan kaptanımız Tolga Geçim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tolga Geçim'in, 8 Aralık'ta Bursa'da oynanan 9. hafta maçı öncesindeki ısınma bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadığı hatırlatıldı.

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