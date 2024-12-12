Bursa'da bir iş yerinde kaçak sigara üreten şüpheli yakalandı

Zanlı, ifadesi alınmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

İş yerinde yapılan aramada, 330 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 100 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 45 kilogram tütün ile 2 otomatik sigara makinesi ele geçirildi.

Gerekli izinler doğrultusunda teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine baskın yapan polis, E.O'yu gözaltına aldı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.O'nun Kemerçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı.

Bursa'da kaçak sigara üretilen iş yerine düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

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