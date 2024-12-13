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        Bursa'da duruşma salonunda silahla ateş açıldı

        Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:42
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        Bursa'da duruşma salonunda silahla ateş açıldı
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        Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

        Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

        Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı.

        Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

        Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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