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        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanmasının ardından tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadetinin 2'nci yılı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde adının verildiği okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:29
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        Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanmasının ardından tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadetinin 2'nci yılı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde adının verildiği okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Kütüphane açılışı öncesi şehidin Ömerbey Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

        Şehidin ailesinin yanı sıra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saffet Öztürk, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişinin katıldığı törende dualar edildi.

        Şehit Tunahan Yavuz İlkokulundaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul müdürü Cafer Narin'in konuşması sonrası, kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kütüphanede okul müdürü ve çocuklar sırayla "Yollar Kesişince" kitabını okudu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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