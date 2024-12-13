Mudanyalı şehit Tunahan Yavuz'un adının yaşatıldığı okulda kütüphane açıldı

Şehit Tunahan Yavuz İlkokulundaki tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehidin ailesinin yanı sıra Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saffet Öztürk, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişinin katıldığı törende dualar edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanmasının ardından tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadetinin 2'nci yılı dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde adının verildiği okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

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