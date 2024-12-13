Bursa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı.
Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin sahibi Cengiz S. (50), iş yerindeki asansör boşluğuna düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine çakılan Cengiz S. yaralandı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
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