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        Bursa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:25
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        Bursa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin sahibi Cengiz S. (50), iş yerindeki asansör boşluğuna düştü.

        Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine çakılan Cengiz S. yaralandı.

        İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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