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        Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:52
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        Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde çimento tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

        İrfan G. (54), idaresindeki 16 AER 605 plakalı çimento yüklü tanker, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınlarında Okan K, yönetimindeki 16 BRL 26 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Okan K, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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