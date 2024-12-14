Bursa'da tankerle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Gültekin S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Okan K, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin S. ise ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.