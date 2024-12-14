Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey’de uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri kişileri takibe aldı.

        Ayrı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 115 gram bonzai, 10 gram bonzai üretiminde kullanılan katı amg, 25 hap, bir tüfek, 7 kartuş ile 1 adet tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda Levent B.(43), Sevcan B.(39), Karanfil D.(30), Doğuş D.(23), Müslüm D.(29), Erkan C.(37) ve Fazlı C.(47) "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapma" suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler Levent B, Sevcan B, Karanfil D, Doğuş D, Müslüm D, Erkan C. ve Fazlı C. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Suriye ile ilgili ortak bildiri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        "Çok ağır yasalar gelsin"
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Bursaspor-Karşıyaka: 0-0
        Bursaspor-Karşıyaka: 0-0
        Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi
        Bursaspor-Karşıyaka maçını binlerce kişi izledi
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleşti...
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleşti...
        TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü
        TFF'den Bursaspor'a fair play ödülü
        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Bursa'da park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Bursa Karadenizliler Platformu kuruldu
        Bursa Karadenizliler Platformu kuruldu