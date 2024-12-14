Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey’de uyuşturucu sattıklarını tespit ettikleri kişileri takibe aldı.
Ayrı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 115 gram bonzai, 10 gram bonzai üretiminde kullanılan katı amg, 25 hap, bir tüfek, 7 kartuş ile 1 adet tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Operasyonda Levent B.(43), Sevcan B.(39), Karanfil D.(30), Doğuş D.(23), Müslüm D.(29), Erkan C.(37) ve Fazlı C.(47) "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapma" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler Levent B, Sevcan B, Karanfil D, Doğuş D, Müslüm D, Erkan C. ve Fazlı C. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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