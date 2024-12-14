Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Operasyonda Levent B.(43), Sevcan B.(39), Karanfil D.(30), Doğuş D.(23), Müslüm D.(29), Erkan C.(37) ve Fazlı C.(47) "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapma" suçundan gözaltına alındı.

Ayrı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda 115 gram bonzai, 10 gram bonzai üretiminde kullanılan katı amg, 25 hap, bir tüfek, 7 kartuş ile 1 adet tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

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