Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

        Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        BUDO'nun 08.00 -10.30 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor

        Benzer Haberler

        Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan emekli öğretmen de kurtarıl...
        Tankerle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan emekli öğretmen de kurtarıl...
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi
        Bursa Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan uzman çavuş için tören düzenlendi
        Komşunun aracını kurşunlayan sanık: Eşim hamile olduğunu söyleyince sevinçt...
        Komşunun aracını kurşunlayan sanık: Eşim hamile olduğunu söyleyince sevinçt...
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
        Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada