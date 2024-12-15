Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

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