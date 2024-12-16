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        Bursa'da sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:38
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        Bursa'da sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastanede tedavi altına alındı.

        Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde Cihat M. (20) benzinle sobayı yakmak istedi.

        Sobayı tutuşturduğu sırada benzinin alev almasıyla yüzünde yanıklar oluşan genç, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Hastane tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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