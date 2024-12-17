Orhangazi'de trafik kazasında iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Sürücülerin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması nedeniyle yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.

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