Orhangazi'de trafik kazasında iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması nedeniyle yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması nedeniyle yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezi istikametine seyreden Hilal D. (38) idaresindeki 16 HD 142 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun Yeniköy Kavşağı mevkisinde karşı yönden gelen Ebru G'nin (31) kullandığı 41 HH 996 plakalı otomobile yan tarafından çarptı.
Sürücülerin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılarak Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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