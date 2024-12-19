Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de yoğun sis etkili oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de yoğun sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçe merkezi ve Alanyurt, Akhisar, Kurşunlu bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

        Sürücüler, bundan dolayı trafikte yavaş seyretmeye çalıştı.

        Polis ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri

        Benzer Haberler

        Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı
        Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile tekrardan yola devam kararı aldı
        İnegöl'de sunta yüklü tır devrildi
        İnegöl'de sunta yüklü tır devrildi
        4 katlı evini, 59 yıldır biriktirdiği eşyalar ve antika otomobillerle 'yaşa...
        4 katlı evini, 59 yıldır biriktirdiği eşyalar ve antika otomobillerle 'yaşa...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da 13 kaçak göçmen yakalandı; 296 bin TL ceza kesildi
        Bursa'da 13 kaçak göçmen yakalandı; 296 bin TL ceza kesildi
        Sanatçı Erol Köker Bursa'da sahne aldı
        Sanatçı Erol Köker Bursa'da sahne aldı