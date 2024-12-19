Marmarabirlik bu sezon 66 bin ton ürün alımı hedefliyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2024-2025 kampanya döneminde 49 bin ton ürün aldıklarını, 66 bin ton hedefine rahatlıkla ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Asa, AA muhabirine, ortaklara ödemelerin 15 günlük periyotlarda sürdürüldüğünü, yarın da ödeme yapacaklarını ifade etti.

Marmarabirlik'in bu hasat döneminde 60 bin ton ürün alımı belirlediğini belirten Asa, "Şu ana kadar 49 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik 60 bin ton hedefine çok rahat bir şekilde ulaşacak. 6 bin ton ilave yapmıştık, ona da ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Asa, rekoltenin geçen sezona göre 3 kat arttığı bu dönemde 66 bin ton ürün almalarının üreticiye çok büyük bir destek, ayrıca piyasaları regüle etmek anlamına geldiğini vurguladı.