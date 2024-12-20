Keman virtüözü Svetlin Roussev Bursa'da sahne aldı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman virtüözü Svetlin Roussev'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) keman virtüözü Svetlin Roussev'i Bursalı müzikseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Burak Tüzün yönetti.
Konserde sahne alan solist Svetlin Roussev, "Keman Konçertosu" ve "Senfoni no: 1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist , sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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