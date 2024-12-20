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        Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:33
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        Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık'ta ilçedeki bir iş yerini kurşunladıkları öne sürülen Ö.S, Ş.B. ve Ö.S'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "gece vaktinde iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Polis, olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheli M.E.E'yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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