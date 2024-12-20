Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Polis, olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheli M.E.E'yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "gece vaktinde iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık'ta ilçedeki bir iş yerini kurşunladıkları öne sürülen Ö.S, Ş.B. ve Ö.S'yi yakaladı.

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