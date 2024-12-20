Bursa'da "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da, 22 Aralık Pazar günü düzenlenecek atletizm etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği 2024 yılı faaliyet programında yer alan 89. Büyük Atatürk Koşusu'nun 22 Aralık Pazar günü saat 09.00'dan itibaren Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (eski Askeri Hastane)-Heykel güzergahında gerçekleştirileceği bildirildi.