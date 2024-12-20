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        Bursa'da "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da, 22 Aralık Pazar günü düzenlenecek atletizm etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:14
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        Bursa'da "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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        Bursa'da, 22 Aralık Pazar günü düzenlenecek atletizm etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği 2024 yılı faaliyet programında yer alan 89. Büyük Atatürk Koşusu'nun 22 Aralık Pazar günü saat 09.00'dan itibaren Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (eski Askeri Hastane)-Heykel güzergahında gerçekleştirileceği bildirildi.

        Açıklamada, "Saat 08.30 itibarıyla Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünden Çekirge Caddesi, devamında Altıparmak Caddesi, Atatürk Caddesi, Ulu Cami önü ve Heykel güzergahında bulunan bağlantılı cadde ve sokaklar koşu bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu istikametleri kullanacak sürücülerin alternatif yol ve saatleri kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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