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        Orhangazi'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 08:34
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        Orhangazi'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı
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        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İznik ilçesi istikametinden Gemlik ilçesi yönüne giden Bekir Ç'nin (34) kullandığı 16 BNZ 206 plakalı otomobil, Gemiç Mahallesi Kavşağı'nda önünde seyir halinde olan ve römorkunda aydınlatma bulunmadığı belirtilen F.T. (41) idaresindeki 16 AEU 234 plakalı traktöre çarptı.

        Savrulan otomobile, karşı yönden gelen Nihat D. (55) idaresindeki 01 AKS 381 plakalı kamyonun çarptığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Bekir Ç, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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