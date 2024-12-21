Orhangazi'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı

İznik ilçesi istikametinden Gemlik ilçesi yönüne giden Bekir Ç'nin (34) kullandığı 16 BNZ 206 plakalı otomobil, Gemiç Mahallesi Kavşağı'nda önünde seyir halinde olan ve römorkunda aydınlatma bulunmadığı belirtilen F.T. (41) idaresindeki 16 AEU 234 plakalı traktöre çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.