Orhangazi'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İznik ilçesi istikametinden Gemlik ilçesi yönüne giden Bekir Ç'nin (34) kullandığı 16 BNZ 206 plakalı otomobil, Gemiç Mahallesi Kavşağı'nda önünde seyir halinde olan ve römorkunda aydınlatma bulunmadığı belirtilen F.T. (41) idaresindeki 16 AEU 234 plakalı traktöre çarptı.
Savrulan otomobile, karşı yönden gelen Nihat D. (55) idaresindeki 01 AKS 381 plakalı kamyonun çarptığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bekir Ç, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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