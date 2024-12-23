Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda Tezcan D. (48) yönetimindeki 16 AYM 911 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Yaralı sürücü,112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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