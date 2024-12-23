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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 22:04 Güncelleme: 23.12.2024 - 22:04
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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda Tezcan D. (48) yönetimindeki 16 AYM 911 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

        Yaralı sürücü,112 Acil Sağlık ekiplerince ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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