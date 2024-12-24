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        Bursa'da kaybolan kişiyi arama çalışması 3'üncü gününde sürüyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekiplerce aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:13
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        Bursa'da kaybolan kişiyi arama çalışması 3'üncü gününde sürüyor
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekiplerce aranıyor.

        R.O'nun (59) yakınlarının 22 Aralık'ta polise ihbarda bulunmasının ardından çalışma başlatan ekipler, ilçe merkezi sahilinde bu kişinin mont, cep telefonu ve nüfus cüzdanını buldu.

        Sahilde ve denizde süren arama çalışmasına, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Tim 11 Komutanlığı ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimine bağlı ekipler katılıyor.

        Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, kayıp kişiye ulaşılması için dalgıçlarla denizde, köpekli arama timleriyle de sahilde devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Şu ana kadar R.O'ya ait başka herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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