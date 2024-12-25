Bursa'da karısını darbedip boğan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Bursa'da, karısının başına merdaneyle vurup iple boğan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa'da, karısının başına merdaneyle vurup iple boğan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Söz verilen sanık, önce eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini daha sonra ise önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade etti.
Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Olay
Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki eve 19 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta hareketsiz bulmuştu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.
Maktulün eşi Turgay K'nin, baldızına ablasını öldürebileceğine dair mesaj gönderdiği tespit edilerek, olay yerinden kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesindeki otelde yakalanmıştı.
Tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak"tan 6 yıla, "nitelikli yağma"dan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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