Bursa'da karısını darbedip boğan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Bursa'da, karısının başına merdaneyle vurup iple boğan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay K, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, önce eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini daha sonra ise önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - Olay Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokağı'ndaki eve 19 Ocak'ta ihbar üzerine giden polis ekipleri, Seher K'yi (42) mutfakta hareketsiz bulmuştu. Ekipler, Seher K'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.