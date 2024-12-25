GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı

Yaralıların, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

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